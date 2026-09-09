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Avrupa basketbolunun geleceğini doğrudan etkileyebilecek dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. NBA'in, EuroLeague'i satın alma ihtimalini değerlendirdiği öne sürüldü.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre NBA, Avrupa'da kendi organizasyonunu oluşturma projesinde istediği ilerlemeyi sağlayamaması ve EuroLeague'in büyüme planlarını güçlendirmesi üzerine mevcut organizasyonu satın alma seçeneğini gündemine aldı.

KRİTİK TARİH 5 EKİM

EuroLeague açısından sürecin önemli dönemeçlerinden biri 5 Ekim'de yaşanacak. Organizasyonun yönetim kurulu, Olimpia Milano'nun ev sahipliğinde İtalya'da bir araya gelecek.

Como Gölü'ndeki Cernobbio'da bulunan Villa d'Este'de gerçekleştirilecek toplantıda EuroLeague'in genişleme planlarının ele alınması ve organizasyona katılacak yeni takımların açıklanması bekleniyor.

Habere göre toplantıda gelecek Final Four organizasyonlarına ilişkin planların da duyurulması bekleniyor. Takvimde 2027 Abu Dabi, 2028 Valencia, 2029 yeniden Abu Dabi ve 2030 Milano bulunuyor.

NBA'İN PLANI DEĞİŞEBİLİR

NBA'in Avrupa'da kendi ligini kurma isteğini sürdürmesine rağmen EuroLeague'in mevcut yapısı ve genişleme projesinin yeni bir seçenek ortaya çıkardığı belirtildi.

İddiaya göre NBA, sıfırdan rakip bir organizasyon oluşturmak yerine EuroLeague'i satın alarak mevcut yapı üzerinden ilerlemeyi ve kendi pazarlama stratejisiyle organizasyonu büyütmeyi değerlendirebilir.