TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda varlık barışı, ihracatçılara düşük vergi ve İstanbul Finans Merkezindeki kuruluşlara vergi indirimini düzenleyen kanun teklifinin görüşmelerinde vergi ve prim borcu yapılandırılmasına ilişkin tartışmalar ile geçti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin taleplerde masaya yatırıldı. Komisyondaki görüşmeler sürerken milletvekillerine borç yapılandırmasına yönelik telefon ve mesajları yağıyor.

Ancak, bu konuda herhangi bir adım atılmaması dikkat çekiyor.

NE OLMUŞTU?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), yurtdışındaki kayıt dışı kazançlarını Türkiye'ye getirenlere vergi muafiyeti getiren "varlık barışı"nı da içeren yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti.

Teklife göre Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek kişilerin Türkiye'ye getirdikleri yurtdışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak.

Üretimi artırmak ve Türkiye'ye döviz girişi ile yatırımı teşvik etmek amacıyla hazırlanan teklif, ihracat ve imalatçı şirketlere de vergi indirimleri öngörüyor.