Kurban Bayramı'nda ATM’ye gidecekler dikkat: Parasız kalmayın… Kim ne kadar çekebilecek?
9 günlük bayram tatili öncesinde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için ATM limitleri kritik önem taşıyor. 2026 yılı güncel verilerine göre bankalar arasındaki limit farkları 10 bin TL ile 50 bin TL arasında değişirken, hazırlıksız yakalananlar "limit aşımı" engeline takılabilir.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Bankacılık sektöründeki son güncellemelerle birlikte, bazı bankalar dijital odaklı politikalarıyla limitleri 50 bin TL'ye kadar çıkarırken, bazılarında standart rakam hala 10 bin TL seviyelerinde seyrediyor.
İşte Banka Banka 2026 Güncel Nakit Çekim Limitleri:
|
Banka
|
Günlük Çekim Limiti (Tahmini/Civarı)
|
Enpara
|
50.000 TL
|
Fibabanka
|
35.000 TL
|
İş Bankası / VakıfBank / Alternatif Bank
|
20.000 TL
|
Yapı Kredi / ING / CEPTETEB
|
15.000 TL
|
Ziraat / Halkbank / QNB / DenizBank
|
10.000 TL
|
Odeabank
|
10.000 TL (Tek işlemde 8.000 TL)
Bu limitler kart türünüze (Platinum, Black vb.) ve müşteri segmentinize göre bankanız tarafından artırılabilir. İşlem yapmadan önce mobil uygulamanızı mutlaka kontrol edin.
Cebinizdeki nakit yetmiyorsa ve şubeler kapalıysa bu 3 yöntemi kullanabilirsiniz:
QR Kod Mucizesi: Fiziksel kart limitinizi doldurduğunuzda, birçok banka QR (Karekod) ile ek bir çekim limiti daha tanımlar. Kartla çekemediğinizi mobil uygulamayla çekebilirsiniz.
FAST ile Limit Kaydırma: Bir bankadaki limitiniz bittiyse, paranızı FAST ile limiti daha yüksek olan (örneğin Enpara gibi) diğer banka hesabınıza gönderip oradan çekmeye devam edin.
Ücretli Limit Üstü Çekim: Acil durumlarda bankalar komisyon karşılığı limit üstü ödeme yapar; ancak bu yöntemin ekstra masraf demek olduğunu unutmayın.
Son Günü Beklemeyin: Arife günü ATM’lerde nakit tükenmesi veya teknik arıza riski zirve yapar. İşleminizi bugünden halledin. Şube ATM'lerini Tercih Edin: Sokak başındaki ücra ATM’ler yerine banka şubelerine entegre cihazları kullanın; bunların para kapasitesi daha yüksek ve arıza müdahalesi daha hızlıdır.
Komisyon Tuzağına Düşmeyin: Başka banka ATM’si (Ortak ATM) kullanacaksanız, bankanızın bayram özelinde bir anlaşması olup olmadığını kontrol edin; aksi halde yüksek işlem ücretleri kesilebilir.