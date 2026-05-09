Eskişehirspor camiası, kulüp tarihinin önemli isimlerinden biri olan Nihat Atacan’ın vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Atacan’ın kaybından dolayı derin bir acı duyulduğu belirtilerek, “Şanlı tarihimizin unutulmaz ismi, efsane futbolcumuz ve antrenörümüz Nihat Atacan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Nihat Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm taraftarlarımıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

Nihat Atacan’ın cenaze programı da belli oldu. Efsane ismin naaşı, 10 Mayıs 2026 Pazar günü öğle namazına müteakip Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Törene Eskişehirspor yönetimi, taraftarlar ve spor camiasından çok sayıda ismin katılması bekleniyor.