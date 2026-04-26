Bilim ve mühendisliğe duyduğu ilgiyi hayata geçirdiği projelerle kanıtlayan genç yetenek, hedefinin öğrendiği her bilgiyi Türkiye’ye kazandırmak olduğunu vurguladı. Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ı örnek aldığını belirten Zaimoğlu, duygularını "Sizin başladığınız yer değil, ne kadar azimli olduğunuz önemlidir. Gelecekte Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olup dünyaya ve özellikle ülkeme büyük faydalar sağlamak istiyorum." diyerek ifade etti.

İHA TEKNOLOJİLERİNDEN NANO TEKNOLOJİYE UZANAN BAŞARI

Uğur Zaimoğlu’nu dünya devlerinin radarına sokan süreç, okul hayatı boyunca yürüttüğü üç temel proje ile şekillendi:

SAVAŞAN İHA KAPTANLIĞI

Okulun İHA takımında liderlik üstlenen Zaimoğlu, İHA’ların kutup bölgelerindeki buzlanma sorununu çözecek nano teknoloji araştırmaları yürütüyor.

DİJİTAL DİPLOMASİ

3 bin kişiye ulaşan Model Birleşmiş Milletler (MUN) platformunun dijital versiyonunu hayata geçirdi.

GİRİŞİMCİLİK

Geliştirdiği oyun projelerinden biri 10 bin kullanıcıya ulaşarak dikkat çekti.

"TÜRKİYE'DEN SADECE 3 KATILIMCI VAR"

Yale Üniversitesi’ndeki programa bu yıl Türkiye’den sadece 3 öğrencinin kabul edildiğini belirten Zaimoğlu, Yale ve Harvard profesörlerinden ders alacak olmanın heyecanını yaşıyor. "Büyük ihtimalle ret alırım diye bekliyordum ama tam burslu kabul edildiğimi görünce çok şaşırdım" diyen genç deha, üniversite eğitimi için de Ivy League üniversiteleri veya Cambridge’i hedefliyor.

GELECEĞİN MÜHENDİSİ

Üniversitede elektrik-elektronik veya materyal mühendisliği okumayı planlayan Zaimoğlu, özellikle kutup bölgelerindeki hava araçlarının karşılaştığı teknik sorunlar üzerine yoğunlaşarak Türkiye’nin savunma ve havacılık endüstrisine katkı sunmayı hedefliyor.