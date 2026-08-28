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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, A.T. isimli şüphelinin Eskişehir’den temin ettiği uyuşturucu maddeyi 26 ZC 932 plakalı araçla Pazaryeri ilçesine getireceği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan ekipler, gece saatlerinde Pazaryeri ilçesine bağlı Ahmetler Köyü mevkiinde operasyon düzenledi. Şüpheli A.T., ekipler tarafından yakalandı.

Yapılan aramada, 10 gram esrar olduğu değerlendirilen madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile daralı ağırlığı 10 gram olan ve metamfetamin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.