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Kaynak: İHA

Olay, Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Taç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süredir hasta olan Mehmet Ali Köse (69) isimli şahıs, yalnız kaldığı evde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Bahse konu adrese polis ekipleri ve belediye tabibi sevk edildi. Belediye tabibi tarafından yapılan incelemede, yaşlı adamın ölümü normal olarak değerlendirildi. Gerekli tutanakların tutulmasının ardından cenaze aile yakınlarına teslim edildi.