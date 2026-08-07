Kaynak: İHA

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Ihlamurkent Mahallesi 5657. Cadde’de bulunan otobüs durağında dikkat çeken bir değişim yaşandı. Durakta oturacak yer olmaması nedeniyle mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla taşları dizerek geçici bir bekleme alanı oluşturmuştu.

Çevre sakinlerinin bu pratik çözümü haberlere konu olunca Odunpazarı Belediyesi ekipleri harekete geçti. İlk etapta alandaki taşlar kaldırılarak yerine yalnızca bank yerleştirildi.

Ancak durağın üstünün açık bırakılması ve sadece bank konulması sosyal medyada yeni bir tepki dalgasına yol açtı. Vatandaşların olumsuz hava koşullarını ve yetersizliği dile getiren paylaşımları üzerine ekipler durumu yeniden ele aldı. Yapılan son müdahaleyle yerleştirilen bank kaldırılarak, yerine hem oturma yeri hem de gölgeliği bulunan modern bir otobüs durağı monte edildi.