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Kaynak: İHA

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir ikametin çatı kısmında meydana gelen yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Emek Mahallesi Nasreddin Hoca Sokak üzerinde yer alan müstakil bir evin çatısında başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede emniyet, sağlık ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangının çevre binalara sıçramasını engelledi ve kısa sürede kontrol sağladı. Yangının söndürülmesinin ardından söz konusu çatıda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Herhangi bir yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.