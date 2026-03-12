Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “Anadolu Mirası Operasyonu” kapsamında yürüttükleri çalışmalar sırasında Mihalıççık ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla define aramak için izinsiz kazı yapan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

KAZI ALANI İNCELENDİ

Operasyonun ardından bölgede yapılan incelemede yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde bir çukur kazıldığı tespit edildi. Alanda çeşitli kazı malzemeleri de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet” suçundan işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.