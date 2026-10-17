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Kaynak: DHA

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Metin Bey Sokak’ta meydana geldi. Otel çalışanları, Cüneyt Yılmaz’dan bir süre haber alamadı. Odaya giren otel görevlileri, Yılmaz’ı yatağında hareketsiz yatarken buldu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Yılmaz’ın ölümü şüpheli olarak görüldü.

Yılmaz’ın cesedi savcılık ve polis incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Yılmaz’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Cüneyt Yılmaz’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.