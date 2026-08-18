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Kaynak: İHA

Eskişehir’de polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, son bir hafta içerisinde haklarında arama kararı bulunan 86 şahsın yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, çeşitli suçlardan dolayı aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda 10-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelindeki 367 uygulama noktasında, 367 personelin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan aranan 86 şahsın yakalandığı, bunlardan 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 45, 5 ila 10 yıl arasında cezası bulunan 4 ve 10 yılın üzerinde aranan 2 şahsın bulunduğu aktarıldı.