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Kaynak: Haber Merkezi

2004 Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen sunucu ve oyuncu Fatoş Seğmen, hayatının en zor günlerinden birini yaşıyor. Geçen yıl eşi Bülent Erdoğan'ı kaybeden Seğmen, bu kez kızı Alya Erdoğan'ın vefat haberiyle sarsıldı.

Kızının hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Seğmen, yaptığı duygusal paylaşımla yaşadığı büyük acıyı dile getirdi.

KIZINA DUYGUSAL VEDA

Fatoş Seğmen, kızı Alya'ya veda ettiği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin. Mekanın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum, her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim..."

CENAZESİ İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Alya Erdoğan'ın cenazesinin, 17 Ekim Cumartesi günü öğle namazına müteakip İzmir'deki Narlıdere Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Narlıdere Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Cenaze duyurusunda, "Merhum Bülent Erdoğan ve eşi Fatoş Erdoğan’ın biricik kızları Alya Erdoğan Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur" ifadelerine yer verildi.

GEÇEN YIL DA EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Fatoş Seğmen'in eşi, iş insanı Bülent Erdoğan, 31 Ağustos 2025 tarihinde yaşamını yitirmişti.

44 yaşındaki eski Türkiye güzeli, eşinin ölümünün üzerinden yaklaşık 14 ay geçmesinin ardından kızı Alya'nın vefatıyla bir kez daha büyük bir kayıp yaşadı.

FATOŞ SEĞMEN KİMDİR?

31 Mayıs 1982'de İzmir'de doğan Fatoş Seğmen, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nde öğrenim gördü. 2000 yılında Bakü'de düzenlenen Best Model of the World yarışmasında birincilik elde eden Seğmen, 2004 Türkiye Güzellik Yarışması'nda ikinci oldu. Aynı yıl Miss Universe'de Türkiye'yi temsil eden Seğmen, kariyerini modellik, oyunculuk ve sunuculuk alanlarında sürdürdü.