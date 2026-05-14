Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cemil Çiçek’i kabulünde, Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bir armağanı olduğunu belirterek, bu yapının devlet ciddiyeti ve yasama faaliyetleri açısından büyük değer taşıdığını söyledi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) KKTC’nin gelişimini engellemeye yönelik adımlar attığını kaydeden Öztürkler, özellikle Rum lider Nikos Hristodulidis'in yaptığı silahlanma anlaşmalarının adayı tehlikeli bir noktaya sürüklediğini ifade etti.

Öztürkler, Fransa ve İsrail’le yapılan askeri iş birliklerinin bölge barışına zarar verdiğini vurgulayarak, Rum tarafının dış güçlere bağımlı bir politika izlediğini ve milli gelirini refah yerine silaha harcadığını dile getirdi. Öztürkler, “KKTC’nin en büyük güvencesi, Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığı, Kıbrıs Türk halkı için hayati önem taşıyor” dedi.

Son dönemde adaya gelen F-16 savaş uçakları ve hava savunma sistemlerinin güvenlik açısından anlamlı olduğunu aktaran Öztürkler, bu çerçevede ana vatan Türkiye’ye şükranlarını sundu. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının egemenliğine ve devletine sahip çıkmaya devam edeceğinin altını çizerek, 1960’lı ve 1970’li yıllarda verilen mücadeleyi hatırlattı. Öztürkler, “Mehmetçik ve Mücahit’in fedakarlıkları unutulmamalı” diye konuştu.

Cemil Çiçek’in geçmişte KKTC’ye önemli hizmetlerde bulunduğunu anımsatan Öztürkler, asrın su projesi başta olmak üzere çeşitli görev dönemlerinde Kıbrıs’a yaptığı katkıların halk tarafından takdir edildiğini belirtti.

"SİYASİ HAYATIMIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ KKTC İLE İÇ İÇE GEÇTİ"

Cemil Çiçek ise Türkiye-KKTC ilişkilerinin uzun yıllar koordinasyonundan sorumlu olduğunu kaydederek, Ada ile güçlü bağlarını ifade etti. Çiçek, “Siyasi hayatımın önemli bir bölümü KKTC ile iç içe geçti. Ben Yozgatlıyım ama ikinci memleketimi Kuzey Kıbrıs olarak kabul ederim. Görevde olduğum dönemlerde KKTC’ye yönelik birçok hizmetin hayata geçirilmesi için çalıştık. Bugün bu çalışmaların meyveleri görüldü” dedi.

Türkiye’den Anamur üzerinden deniz altından su getirilmesini sağlayan ve ‘asrın projesi’ olarak nitelendirilen su temin hattının önemine değinen Çiçek, projenin hayata geçirilmesine merhum Başbakan İrsen Küçük ile birlikte imza attıklarını hatırlattı. Çiçek, bu projenin Kıbrıs’ın geleceği açısından stratejik bir adım olduğunu vurgulayarak, tüm Kuzey Kıbrıslı vatandaşlara selam, esenlik ve kolaylık dileklerini iletti.