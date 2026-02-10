İstanbul’da iki doktorun evliliği, balayından itibaren başlayan derin bir krizle sarsıldı. 2022’de dünya evine giren U.G. (erkek doktor) ile B.G. (kadın doktor) çiftinin bu birliktelikten çocukları olmadı. Sorunlar, balayında cinsellik konusunda patlak verdi. B.G., daha önce hiç cinsel deneyim yaşamadığını belirterek cinsel ilişki istemediğini, çocuk arzusu varsa bunun tüp bebek yoluyla karşılanabileceğini söyledi. B.G. sözlerine hayat boyu cinsel birliktelik olmayacağını da ekledi. Bu açıklama karşısında U.G. eşine karşı hala sevgi beslediği için evliliği sürdürmeye çalıştığını fakat duygusal yakınlık ve sevgi göremediğini belirtti.

DEV TAZMİNAT TALEBİ

U.G., avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Dilekçede ağır ithamlar sıralandı:

“B.G., ‘Haftada bir başka kadınla cinsel birliktelik yaşayabilirsin, buna izin veriyorum’ diyerek müvekkile cinsel şiddet uygulamıştır. Doktor arkadaşlarına müvekkilin gay olduğunu söyleyerek kişilik haklarını çok ağır bir şekilde zedelemiştir. Cinsel, duygusal ve psikolojik şiddete maruz kalan müvekkil, büyük üzüntü yaşamış ve ruh sağlığı sarsılmıştır. Bu sebeple tarafların boşanmasına ve 250 bin dolar maddi, 750 bin dolar da manevi tazminatın davalı B.G.’den tahsilini istiyoruz.”

B.G. ise karşı dava açarak iddiaları tamamen reddetti ve mağdurun kendisi olduğunu savundu. Karşı dilekçede şu çarpıcı savunmalar yer aldı:

“Müvekkilim cinsel birliktelik yaşamak istemiş ancak U.G. isimli kocanın ereksiyon olamadığı için aralarında cinsel birliktelik kurulamamıştır. Müvekkil halen bakiredir. İddiaların aksine U.G. adlı koca, kendisinin aseksüel (kişinin cinsel uyarısının olmadığı) olduğunu evlilik öncesi müvekkilden saklamıştır. Bu sebeple boşanmada tam ve ağır kusurlu olan U.G.’nin kendisidir. Haksız ve hukuka aykırı olan davanın reddi ile davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz.”

ESKİ SEVGİLİDEN TANIKLIK

Duruşmada U.G.’nin eski sevgilisi tanık olarak dinlendi. İfadesinde, “Biz U.G. ile evlenmeden 1 yıl önce ayrıldık. Kendisiyle sevgili olduğumuz dönemlerde U.G.’nin cinsel yönden herhangi bir rahatsızlığını veya farklı bir yönelimine şahit olmadım” diyerek önemli bir detay sundu.

Mahkeme, tarafları Adli Tıp Kurumu’na sevkederek cinsel birleşmeyi engelleyecek rahatsızlığın olup olmadığını, varsa bunun kimden kaynaklandığını ve tedaviyle iyileşip iyileşmeyeceğini belirleyecek rapor alınmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.