Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Sivas’ta görülen bir boşanma davasında ziynet eşyalarının paylaşımıyla ilgili emsal niteliğinde bir karar verdi. Sivas’ta bir kadın evli kaldıkları süre içerisinde baskı ve şiddet gördüğünü, düğünde takılan altınların alınıp geri verilmediğini ileri sürerek nafaka, tazminat ve ziynetlerin iadesi için dava açtı.

Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'ın haberine göre; Sivas 1. Aile Mahkemesinde görülen davada erkek ise kadının ailesini aşağıladığını, evle ve çocukla ilgilenmediğini, evi terk ederken de ziynetleri aldığını savundu.

Mahkeme tarafları eşit kusurlu bularak boşamaya karar verirken velayeti anneye verdi, nafaka bağladı fakat ziynet talebi reddedildi. İstinafın da kararı onamasıyla dosya Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay, ziynetlerin kişisel mal olduğunu hatırlatarak paylaşımda anlaşma, örf-adet ve kime takıldığına bakılması gerektiğinin altını çizdi.

MESAJ DELİL SAYILDI

Kadının mahkemeye sunduğu erkek tarafından atılan “Söz getireceğim, bıktım artık bu konudan yeter” mesajı delil kabul edildi. Mesajı delil kabul eden daire, yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak bozdu. Böylece ziynet eşyalarının kadında kalmasına hükmedildi.