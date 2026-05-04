Olay, dün sabah saat 08.15 sularında Eskişehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki İdris Ç., eski sevgilisi Çiğdem A. (42)’nın ikamet ettiği daireye elindeki anahtarla gizlice girdi. İçeride Çiğdem A.’yı yeni erkek arkadaşı Selami Ö. (28) ile gören eski sevgili, bir anda öfke nöbetine kapıldı.

7 BIÇAK DARBESİ VE YUMRUKLU SALDIRI

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede vahşi bir kavgaya dönüştü. İdris Ç., yanında getirdiği bıçakla Selami Ö.’ye saldırdı. Talihsiz adamı vücudunun çeşitli yerlerinden 7 kez bıçaklayan ve başına yumruk atan saldırgan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı.

YARALININ DURUMU STABİL

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Selami Ö.’ye ilk müdahaleyi evde yaptı. Ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"SUÇ MAKİNESİ" ÇIKTI

Feriköy Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen İdris Ç. hakkında "Kasten Yaralama" suçundan işlem başlatıldı. Emniyet arşivlerinde yapılan incelemede şüphelinin tam bir suç makinesi olduğu görüldü. İdris Ç.’nin, 5 evden hırsızlık, 1 uyuşturucu ticareti, 3 kasten yaralama başta olmak üzere toplam 19 suç kaydı olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri dairede geniş çaplı inceleme yaparken, emniyetin olayla ilgili başlattığı soruşturma derinleşerek devam ediyor.