"Türkiye Yüzyılı" programı kapsamında sermayeye yönelik vergi muafiyetlerini genişletirken, daha önce yedi kez uygulanan "Varlık Barışı" düzenlemesini sekizinci kez masaya getirileceği söylentisi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Türkiye’nin kara para ve vergi kaçakçılığıyla mücadelesinde en kritik kurumlardan biri olan MASAK’ın eski Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, sekizincisi yolda olan "Varlık Barışı" düzenlemelerine dair zehir zemberek bir analiz paylaştı. 1989’dan bu yana süregelen "kaynak girişi" serbestisinin Türkiye’yi nasıl krizlere ve Gri Liste utancına sürüklediğini verilerle ortaya koyan Başak; bu afların vergi adaletini yıktığını ve illegal yollarla yurtdışına çıkarılan suç gelirlerinin "aklanma kapısı" haline geldiğini vurguladı.

Başak'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

Kaynak Girişi Amaçlanan Düzenlemeler ve Varlık Barışlarının Getirdikleri;

YIL 1989; 32 s. Karar ile yurtdışından kaynak girişi serbest hale geldi. Bankalarca kaynaklar, hileli işlemlerle ölçüsüz biçimde açık pozisyona dönüştürülünce, Cumhuriyet tarihinin en önemli üç krizi yaşandı.

YIL 2009; Yine aynı Kararda yapılan değişiklikle, yurtdışından akan kaynaklar, bu sefer reel sektör tarafından ölçüsüz biçimde açık pozisyona tabi tutuldu. Açıklar, 66 milyar dolardan 211 milyar dolara fırladı. 128 milyar dolarlık rezervin büyük bir kısmı bu firmalara satılarak kriz aşılmaya çalışıldı. Rezervler tüketilerek 76 milyar dolara kadar gerileyen açık pozisyonlar, şuan tekrar 203 milyar dolar seviyesinde!

YIL 2008 - 2022; Yedi kez Varlık Barışı çıktı. Sekizincisi ise yolda. Elbette ki başka nedenleri de vardı ama 2011 ve 2021’de iki defa Gri Listeye girildi ve çok büyük bedeller ödendi. Olağanüstü dönemler sonrası çıkartılan bu gibi aflar, anlaşılabilir. Ancak tersi durumda ve kısa aralıklarla çıkan aflarla, miyarlarca liralık kazançlara hiç veya çok düşük vergi tahakkuk ettirilmesi, toplumda adalet duygusunu tahrip ederek, önemli kırılmalara neden olmaktadır.

Bunları yıllardır yazıyor ve anlatıyorum . Yurtdışından geldiği düşünülen bu varlıkların önemli bir bölümü burada vergiden kaçırılan KAYNAKLAR ve burada işlenen suçlardan elde edilen SUÇ GELİRLERİ. Bunlar illegal yollardan yurtdışına çıkarılıyor ve yaratılan bu imkanlarla vergisiz ve yaptırımsız biçimde geri dönüyor. Vatandaşa da zam ve hayat pahalılığı olarak…

Sorun, kaynaklarımızın rasyonel kullanılmaması, israf ekonomisi ve yolsuzluklardan kaynaklanıyor. Bu alanlarda gerekli önlemler alınırsa, bu düzenlemelere de ihtiyaç kalmayacaktır Bu Ülke, üçüncü bir Gri Listeyi artık kesinlikle kaldıramaz.

Çıkarılacak düzenlemede ve sonrası denetimlerde, bu gerçeklerin çok ama çok önemle dikkate alınması gerekir."