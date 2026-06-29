Kuşadası / Şerif Akarçeşme / Yeniçağ
Kuşadası'nın eski belediye başkanlarından, kente uzun yıllar hizmet eden Engin Berberoğlu için düzenlenecek cenaze programı açıklandı.
Edinilen bilgiye göre, 29 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te Kuşadası Belediye Binası önünde resmi tören düzenlenecek.
Törenin ardından, öğle namazını müteakip Kaleiçi Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Merhum Engin Berberoğlu, kılınacak cenaze namazının ardından Adalızade Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.
Kuşadası'nda derin üzüntüye neden olan Berberoğlu'nun vefatı sonrası, sevenleri ve kent protokolünün cenaze törenine yoğun katılım göstermesi bekleniyor.