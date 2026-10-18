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Kaynak: AA

İstanbul'da bir kişi, kızının eski eşine dava açarak evlilikleri sırasında kendi adına kayıtlı evde yaşadıkları 5 yıllık dönem için kira ödenmesini istedi. Davacı ayrıca eski damadından altın ve döviz cinsinden alacakları bulunduğunu öne sürdü.

Eski damat ise söz konusu evde evlilik döneminde eşiyle birlikte yaşadığını, eski kayınpederiyle aralarında herhangi bir kira ilişkisi bulunmadığını belirterek talepleri kabul etmedi.

YARGITAY KİRA TALEBİNİ REDDETTİ

Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti. İstinaf başvurusundan da sonuç alamayan kayınpeder, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, taraflar arasında kira sözleşmesi bulunmadığını belirterek 5 yıllık kira talebinin reddedilmesini hukuka uygun buldu.

Kararda, "Mahkemece ret kararı verilmiş olması doğru görülmekle, davacının bu yönlere ilişkin temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yargıtay, altın ve döviz cinsinden olduğu öne sürülen diğer borçlar konusunda ise bozma kararı verdi.