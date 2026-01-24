Hollanda Eredivisie ekiplerinden Feyenoord forması giyen giyen 30 yaşındaki hücumcu Cyle Larin, takımdan ayrılmak istediğini, yönetime iletti; Kanadalı yıldıza 4 takım talip oldu.

ÖNCELİĞİ SÜRE ALMAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Cyle Larin, Ocak ayında Feyenoord'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Dört kulüp şimdiden Larin’i kadrosuna katmak istiyor ve karar yakında verilecek. Larin, Dünya Kupası öncesinde düzenli olarak forma giyebileceği takımda yeni bir sayfa açmaya hazır.

Kanadalı futbolcu, bu sezon Feyenoord formasıyla 14 maça çıktı; bu süreçte 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ KARNESİ

Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla çıktığı 109 maçta 39 gol atıp 9 asist yaptı. Siyah-beyazlı ekibin 2020/21 sezonundaki şampiyonluğunda da katkısı büyüktü.