Yeni yılın ilk ziyaretini Aydın'a gerçekleştirecek olan Erdoğan'ın CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da ziyaret etmesi bekleniyor.

Erdoğan, Aydın Şehir Hastanesi ve yapımı tamamlanan projelerin açılışını gerçekleştirecek, "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında Aydın’da inşa edilecek konutların hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimini başlatacak.

"İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAK"

CHP'den istifa edip AKP'ye katılan ve aile şirketleri hakkında birçok iddia bulunan Özlem Çerçioğlu, "Alnım ak, başım dik" demişti. CHP'li Gökhan Günaydın ise "Aydın'da insan içine çıkamayacak" diyerek Çerçioğlu'nu eleştirmişti.

CHP NE DİYECEK?

Erdoğan'ın yeni yılın ilk ziyaretini Aydın'a gerçekleştirmesi dikkat çekerken, CHP'nin bu ziyarete ne diyeceği de merak konusu oldu.