İstanbul Fatih’te Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen “Adalet Hemen Şimdi” konferansında konuşan eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, mutlak butlan kararını değerlendirdi. Kılıç'ın açıklamaları şöyle:

“Demokrasi için çok ciddi yara açan bir karar. Kapatılma kararından çok daha ağır bir kararla karşı karşıya kaldık. Bundan sonra hiçbir parti güven içerisinde faaliyetlerini sürdüremeyecek. Bundan sonra hepsi asliye hukuk mahkemesi kararıyla etkisiz hale getirilebilir. Bunu çok yanlış buluyorum. YSK görevine sahip çıkmalıydı. YSK’nın görevi ve yetkisi gasp edilmiştir. Turpun büyüğü daha şu an daha geride, eğer Yargıtay bunu onaylarsa esas ondan sonra çok daha ciddi tartışmalar ve sorunlar ortaya çıkacak” dedi.