Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın koruma ekibinde görevli bir ABD Gizli Servisi ajanı, Philadelphia Uluslararası Havalimanı’nda kazara kendini vurdu.

Olayı doğrulayan Gizli Servis yetkilileri, kazanın cuma sabahı meydana geldiğini açıkladı. Kurum sözcüsü Nate Herring, yazılı açıklamasında, görevli ajanın silahını kullanırken yaşanan dikkatsizlik sonucu yaralandığını belirtti.

Herring, ajanın yaralanmasının hayati tehlike oluşturmadığını vurgulayarak, olayda başka kimsenin zarar görmediğini bildirdi. Yaralı ajan, olayın ardından hızla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, ajanın durumunun iyi olduğunu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.