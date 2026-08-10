Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde meydana gelen olayda, 85 yaşındaki İslim Yaprak, oğlu İbrahim Yaprak’ın sopalı ve yumruklu saldırısına uğradı.
Türkmenören Mahallesi’nde yaşanan olayda, evinin bahçesinde darbedilen yaşlı kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, komşularının ihbarı üzerine Bozova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İslim Yaprak’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
15 YIL HAPİS YATTIKTAN SONRA TÜRKİYE’YE DÖNMÜŞTÜ
İddiaya göre İbrahim Yaprak, İsviçre’de eşini boğarak öldürdüğü suçtan yaklaşık 15 yıl hapis cezası çekti. Tahliye edildikten sonra yaklaşık 10 gün önce Türkiye’ye dönen şüphelinin annesiyle birlikte yaşamaya başladığı belirtildi.
Olayın ardından gözaltına alınan İbrahim Yaprak, Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ŞİDDET ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde İbrahim Yaprak’ın elindeki sopayla annesine defalarca vurduğu, aldığı darbeler nedeniyle yaşlı kadının bitkin düştüğü görüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.