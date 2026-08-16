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Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Yasin Çakmak'ın, boşanmak isteyen eşi Fatma Çakmak'ı tırnak makasıyla yüzünden yaraladığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığa önce 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi, ardından haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 4 yıl 2 aya düşürdü.

ÖNCE 7 YIL 6 AY CEZA VERİLDİ

Hürriyet'in haberine göre; Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Yasin Çakmak'ın "kadına karşı nitelikli kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme daha sonra haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak cezayı 4 yıl 2 aya indirdi. Sanık hakkında tahliye kararı verildi.

TEHDİT SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme, Yasin Çakmak'ın "kadına karşı tehdit" suçundan ise beraatine hükmetti.

Aynı davada, arbedede eşini elinden bıçakla yaraladığı gerekçesiyle Fatma Çakmak'a da "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

GEREKÇELİ KARARDA DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRMELER

Mahkemenin gerekçeli kararında, olayda kullanılan tırnak makasının 6136 Sayılı Kanun kapsamında silah olarak değerlendirilmediği belirtildi.

Kararda ayrıca, sanığın Uzakdoğu sporları konusunda uzman olduğu, evde tabanca bulunmasına rağmen ateş edilmediği ve komşuların müdahalesiyle eylemin sona erdiği değerlendirmelerine yer verildi.

"İSTESEM ÖLDÜREBİLİRDİM" SAVUNMASI DOSYADA YER ALDI

Gerekçeli kararda, Yasin Çakmak'ın "İstesem öldürebilirdim" yönündeki savunmasına da atıfta bulunuldu.

Mahkeme, Fatma Çakmak'ın tehdit iddiasına ilişkin somut ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle tehdit suçundan beraat kararı verdi.

Öte yandan vatandaşlar sık sık yetkililere kadına şiddet ve kadın cinayetleri olaylarında şüpheli ve faillere emsal teşlik etmesi için "caydırıcı cezalar" verilmesi için seslenmeye devam ediyor.