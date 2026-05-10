Yangın, saat 19.00 sıralarında Esenkent TEM Bağlantı Yolu Esenyurt istikametinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki 34 CYK 782 plakalı otomobilden yükselen dumanları farkeden sürücü aracını emniyet şeridine çekti.

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Sürücünün araçtan inmesinin ardından otomobil yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Alev alev yanan otomobil ise kullanılamaz hale geldi.