Esenyurt Belediyesi, ilçenin kültürel ve sanatsal hayatına büyük bir ivme kazandıracak vizyon projelerinden birini daha hayata geçirdi. Recep Tayyip Erdoğan Parkı içerisinde yer alan ve çok uzun yıllar boyunca hiçbir şekilde değerlendirilmeyerek atıl vaziyette bırakılan eski bina, belediyenin hummalı çalışmaları neticesinde tamamen yenilendi.

Modern bir mimari anlayışla ve sanatsal faaliyetlere uygun olarak yeniden düzenlenen bu alan, Esenyurt Sanat Merkezi adıyla ilçeye kazandırıldı. Merkez, Türk resim sanatının dünyaca ünlü usta ismi Devrim Erbil’in katılımı ve özel sergisi ile sanatsever vatandaşlara kapılarını resmen açtı.

Açılış törenine siyaset, sanat ve yerel yönetim dünyasından çok sayıda önemli isim katılım gösterdi. Törende konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, ilçede yaşanan bu kültürel dönüşümden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zengin konuşmasında özellikle Esenyurt’taki kadınların sanata ve kültüre gösterdiği yoğun alakaya dikkat çekerek, buradaki hanımların sanata olan bu güzel ilgisi için salondan özel bir alkış istediğini belirtti.

Esenyurt için gerçekten şahane ve unutulmaz bir açılış gerçekleştirdiklerini ifade eden Özlem Zengin, merkezde pek çok kadının şimdiden farklı enstrümanların eğitimini almaya başladığını öğrendiğini ve bunun çok mutluluk verici olduğunu söyledi. Ressam Devrim Erbil’e dönerek övgü dolu sözlerine devam eden Zengin, sanatçının Türkiye’nin halk tarafından en çok tanınan, eserleri en fazla taklit edilen ve çalışmalarından en çok feyz alınan usta ismi olduğunu vurguladı. Zengin, usta sanatçının açılışta bizzat bulunmasının tüm Esenyurt halkı için çok büyük bir şans ve onur olduğunu sözlerine ekledi.

Törende ev sahibi olarak söz alan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ise konuşmasında sanata ve sanatçıya verilen değerin altını çizdi. Can Aksoy, doğayı ve çevresini her zaman alıcı gözlerle izleyen, oradan elde ettiği izlenimleri ve notları modern bir bakış beğenisiyle adeta yeniden inşa eden usta sanatçıya teşekkürlerini sundu.

Aksoy, Devrim Erbil’in farklı renkleri ve güçlü fırçasıyla içinde yaşadığımız şehirlerin gizli güzelliklerini resmettiğini belirtti. Böyle kıymetli bir ressamı ve evrensel bir sanat insanını, Esenyurt Sanat Merkezi’nin açılış gününde ilçede ağırlamanın kendileri adına kelimelerle tarif edilemez ayrı bir gurur ve mutluluk vesilesi olduğunu ifade etti.

90 YAŞINDAKİ ÇINAR DEVRİM ERBİL: BU ŞANSI HİSSETTİĞİM İÇİN MUTLUYUM

Açılışın en duygusal ve anlamlı anları ise Türk resminin yaşayan efsanesi Devrim Erbil’in kürsüye çıkmasıyla yaşandı. Bu özel günü tam anlamıyla bir sanat günü olarak bütün halkın hizmetine açmayı canla başla çalışarak gerçekleştiren belediye yetkililerine, mimarlara ve işçilere teşekkür eden usta sanatçı samimi açıklamalarda bulundu.

Kendisini bayağı yaş almış bir sanatçı olarak tanımlayan Devrim Erbil, çok şükür doksan yaşında olduğunu, elinin ayağının tuttuğunu ancak yine de kendisini kolundan tutarak sevgiyle buraya getirdiklerini esprili bir dille anlattı. Yaşına rağmen aklının son derece yerinde olduğunu belirten Erbil, tüm sanatseverleri çok sevdiğini dile getirdi.

Uzun zamandır İstanbul’un merkezinden uzakta olduğunu söyleyen usta ressam, buralardaki bu uygar, modern ve farklı gelişmeleri daha önce göremediği için hayıflandığını fakat bugün burada bu çağdaş vizyonu hissettiği için çok mutlu olduğunu aktardı. Erbil, Esenyurt’ta böyle modern bir sanat merkezi oluşumunu düşünen, tasarlayan ve hayata geçiren bütün yetkilileri gönülden kucakladığını, hepsini öpüp sarıldığını söyleyerek konuşmasını alkışlar eşliğinde tamamladı.