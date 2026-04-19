Esenyurt’ta kazaya karışan bir sürücü olay yerinden kaçmaya çalışırken ortalığı birbirine kattı. Kendisini durdurmak isteyen vatandaşların üzerine aracını süren sürücü, çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.

KAZADAN SONRA "KAÇIŞ" PLANI

Olay, dün Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, maddi hasarlı bir kazaya karışan sürücü, sorumluluk almak yerine olay yerinden hızla uzaklaşmak istedi. Sürücünün niyetini fark eden karşı taraf ve çevredekiler, aracı durdurmak için harekete geçti.

HEM SALDIRDILAR HEM EZİLME TEHLİKESİ ATLATTILAR

Olay yerinden kaçmaya çalışan otomobili engellemek isteyen şahıslar, araca tekme ve yumruklarla saldırdı. Öfkeli kalabalığa aldırış etmeyen sürücü, gaza basarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada kendisine müdahale eden kişileri ezme noktasına geldi. Vatandaşlar, hareket halindeki aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Görüntüler çevredeki vatandaşların kameralarına yansırken, polis, olay yerinden kaçan sürücüyü yakalamak için inceleme başlattı.