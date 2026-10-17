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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Erzurumspor FK, Miguel Cardoso ve Eren Tozlu'nun kaydettiği gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Erzurumspor FK, ligdeki yenilmezlik serisini üç maça çıkarırken Eyüpspor'un kötü gidişatı devam etti.

ERZURUMSPOR FK İKİ GOLLE KAZANDI

Karşılaşmaya etkili başlayan Erzurumspor FK, 19. dakikada Miguel Cardoso'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıyı üstün tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci devrenin hemen başında farkı ikiye çıkardı.

47. dakikada Eren Tozlu'nun kaydettiği golle skor 2-0'a gelirken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Erzurumspor FK taraftarı önünde üç puana uzandı.

ERZURUMSPOR FK'NIN NAMAĞLUP SERİSİ 3 MAÇA ÇIKTI

Ligde son haftalarda toparlanan Erzurumspor FK, Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini üç maça taşıdı.

Bu süreçte Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Erzurum temsilcisi, Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve Eyüpspor karşısında da galip geldi.

Ligdeki üçüncü galibiyetini alan Erzurumspor FK, puanını 11'e yükseltti.

EYÜPSPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA YÜKSELDİ

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Eyüpspor, Erzurumspor FK deplasmanında da puan alamadı.

Ligdeki tek galibiyetini Alanyaspor karşısında 2-1'lik skorla elde eden İstanbul temsilcisi, ardından Çorum FK, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Göztepe ve Erzurumspor FK karşılaşmalarını kaybetti.

Üst üste beşinci yenilgisini yaşayan Eyüpspor, 8 hafta sonunda 3 puanda kaldı.

SÜPER LİG'DE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Erzurumspor FK, Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Eyüpspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayarak galibiyet hasretine son vermeye çalışacak.

MAÇ SONUCU: ERZURUMSPOR FK 2-0 EYÜPSPOR

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Mustafa Yumlu, Guram Giorbelidze (Lawrence Agyekum dk. 90), Brandon Baiye, Elisha Owusu (Sefa Akgün dk. 81), Martin Rodriguez (Cengizhan Bayrak dk. 90), Eren Tozlu (Gyrano Kerk dk. 80), Miguel Cardoso (Ibrahm Diabate dk. 71)

Yedekler: Matija Orbanic, Yakup Kırtay, Emirhan Acar, Nariman Akhundzaza, Mustafa Fettahoğlu

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Eyüpspor: Emre Bilgin, Konrad Michalak (Talha Ülvan dk. 56), Jawad El Yamiq, Zak Jules, Taşkın İlter (David Costa dk. 83), Anıl Yaşar, Simone Giordano, Chandrel Massanga, Charles Raux Yao (Abdelhamid Sabiri dk. 67), Bilal Boutobba (Lenny Pintor dk. 56), Yusuf Barasi (Mete Kaan Demir dk. 67)

Yedekler: Horatiu Moldovan, Hamza Akman, Yiğit Demir, Berhan Kutlay Şatlı, Musa Eren Karakaş

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Gol: Miguel Cardoso (dk. 19), Eren Tozlu (dk. 46) (Erzurumspor FK)

Sarı kart: Zak Jules (Eyüpspor)