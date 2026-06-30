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Kaynak: AA

Erzurum’da meydana gelen olayda, yataktan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesi 1. Bayraktar Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede yaşandı. Küçük Yusuf Emre Tabu (2), iddiaya göre dengesini kaybederek yataktan düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde polis ekipleri tarafından inceleme yapıldı.