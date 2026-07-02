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Kaynak: İHA

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Zagos köyü yakınlarındaki kırsal alanda yürüyüşe çıkan Ömer Çolak, çalılıkların arasında bir hareketlilik fark etti. Dikkatli bakınca hareket eden canlının, nesli tehdit altında olduğu için koruma listelerinde yer alan bir vaşak olduğunu anladı. Çolak, nadir rastlanan bu anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.

Kayıtlara yansıyan görüntülerde, insanlardan uzak durma eğilimiyle bilinen gizemli yaban kedisinin çevreyi temkinli gözlerle incelediği ve bir süre arazide gezindiği görüldü. Ürkek tavırlarıyla dikkat çeken vaşak, daha sonra kayalık bölgeye doğru ilerleyerek izini kaybettirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan uzmanlar, Erzurum ve çevresinin yaban hayatı bakımından oldukça zengin bir coğrafya olduğunu vurguladı. Yetkililer, vaşak gibi nesli tehlike altındaki nadir türlerin bölgede varlığını sürdürmesinin, ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük bir önem arz ettiğini belirtti.