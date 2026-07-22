Erzurum’da otomobil ile itfaiye aracının çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR
Kaza, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı İtfaiye Kavşağı’nda meydana geldi.
Abdulgaffur K. yönetimindeki 25 ADM 950 plakalı otomobil, Ömer İlter Y’nin kullandığı 25 FV 110 plakalı itfaiye arazi aracıyla çarpıştı.
EKİPLER HIZLA OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan:
Sürücü Abdulgaffur K., Nuran K., Taner K., Harun Raşit K., Savaş Y., Yusra Y.
Edanur Ç.sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.