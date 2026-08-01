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Kaynak: İHA

Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede, Kalecik köyü sınırları içinde yer alan Girlevik Şelalesi, Munzur Dağları eteklerinden çıkan 9 ayrı su kaynağıyla besleniyor. Eşsiz manzarasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin odağında yer alan şelale, 21 Ekim 2021 tarihinde "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" statüsü kazandı. Bölge, özellikle yaz döneminde yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor.

Kavurucu sıcakların etkisini göstermesiyle birlikte kent yaşamının karmaşasından uzaklaşmak isteyenler, şelale çevresindeki serin ortamda vakit geçirmeyi tercih ediyor. Aileleriyle bölgeye gelen tatilciler bir yandan piknik yapıp serin havanın keyfini çıkarırken, diğer yandan bu doğal güzellik karşısında anı fotoğrafları çekiyor.

Tatilini geçirmek üzere Almanya'dan Erzincan'a gelen Hüdai Berber, Girlevik Şelalesi'nin mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir nokta olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu sıcakta buz gibi suyuyla bizleri serinletiyor. Serinlemek için ideal bir yer burası. Herkes çıkıp gelsin buraya."