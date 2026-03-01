Erzincan’da evde meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Mimarsinan Mahallesi 1206. Sokak’ta bulunan bir apartmanın birinci katında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, evde bulunan 43 yaşındaki Muhammet Anur, ocakta kurşun eritmeye çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çevrede büyük panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Anur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Muhammet Anur, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberi ailesi ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Yetkililer, patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.