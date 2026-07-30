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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, Erzincan-Sivas karayolunun Tüneller mevkisinde seyir halindeki S.K. yönetimindeki 35 TS 663 plakalı Barış Turizm'e ait yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, uzun süre alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında otobüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Sivas istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Otobüsün Erzincan’dan Ankara'ya yolcu almak üzere yola çıktığı, yolcu bulunmayan araçta sürücünün yanı sıra bir şoför ile yakınlarının bulunduğu öğrenildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.