Doğu Anadolu’da etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle, Erzincan’da sürücüler zor anlar yaşadı. Dün gece saatlerinden itibaren aralıksız devam eden yağış nedeniyle kent genelinde trafik zaman zaman durdu.
Özellikle Erzincan-Sivas Karayolu ve Erzincan-Erzurum Karayolu’nda tipi ve buzlanma nedeniyle araç geçişlerinde aksamalar yaşandı. Bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluşurken, ağır tonajlı araçların ilerlemekte güçlük çektiği bildirildi.
Karayolları ekipleri ise yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve araçlarda zincir, çekme halatı ile takoz bulundurulması gerektiğini belirtti.