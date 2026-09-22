Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde tarım sezonunun başında toprakla buluşturulan beyaz kuru fasulyelerde hasat dönemi başladı.
Mayıs ayında ekimi gerçekleştirilen fasulyeler, sezon boyunca yapılan bakım ve sulama çalışmalarının ardından olgunlaşarak hasada hazır hale geldi.
Hasat için tarlalara sabahın erken saatlerinde gelen üreticiler ve tarım işçileri, fasulye bitkilerini kökleriyle birlikte topraktan çıkarıyor.
Tarladan kaldırılan ürünler, önce kurutma sürecinden geçiriliyor. Ardından patoz işlemiyle tanelerinden ayrılan fasulyeler ayıklanarak satışa hazır hale getiriliyor.
Üreticiler, sezon içerisinde hava koşullarının yanı sıra sulama ve tarla bakımının ürün veriminde etkili olduğunu belirtti. Hasat dönemine ulaşmanın sevincini yaşayan üreticiler, çalışmalarını sürdürüyor.