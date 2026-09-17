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Kaynak: Dış Haberler Servisi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesindeki Rus askeri varlığının güvenlik açısından bir anlam taşımadığını belirterek Moskova'ya net bir mesaj verdi. Paşinyan, Gümrü'deki üssün Ermenistan güvenliğine ekstra bir katkı sunmadığını ve bu yapıya ihtiyaç duymadıklarını açıkladı.

"YARIN ÇIKMAK İSTERLERSE BUYURSUNLAR"

Rusya’yı hâlâ dost bir ülke olarak tanımlayan Paşinyan, "Askeri üs güvenlik açımızdan hayati bir önem taşımıyor. Çıkarmak istiyorlarsa hemen yarın çıkarsınlar. Kalmak istiyorlarsa da bizim için gereksiz olan bir üssün kalma koşullarını konuşmaya hazırız" dedi.

Paşinyan, askeri üs konusunun Erivan yönetimince değil, bizzat Rus tarafınca tartışmaya açıldığının altını çizdi.

ASKERİ ÜSSÜN ÖNEMİ VE PUTİN'DEN AÇIKLAMALAR

1995 yılında imzalanan ikili anlaşma kapsamında Gümrü kentinde kurulan 102. Rus Askeri Üssü; kara kuvvetleri, hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarıyla Rusya'nın Güney Kafkasya'daki en kritik askeri kalesi konumunda yer alıyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce yaptığı bir açıklamada Erivan'ın kararına saygı duyacaklarını belirterek, "Ermenistan bu altyapıya ihtiyacı olmadığına karar verirse yarın bile ayrılırız" ifadelerini kullanmıştı.