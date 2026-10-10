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Ermenistan lideri Paşinyan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılmak amacıyla gittiği Türkmenistan'da da sosyal medya paylaşımlarını sürdürdü. Paşinyan, sosyal medya hesabından Türkmenistan'da bisiklet sürerken mola verdiği esnada Azerbaycan Türkçesi şarkıyla gönderi paylaştı.

Nikol Paşinyan'ın Zeynep Heseni isimli şarkıcının "Aram Aram" eseriyle yaptığı paylaşım, 1 milyondan fazla görüntülenme ve 1200'den fazla yorum aldı.

Gönderiye birçok Türk, Azerbaycanlı, Ermenistanlı ve Türkmenistanlı kullanıcı yorum yaptı.

Yorumlarda, "Türkmenistan'a hoş geldiniz.", "Halklarımız arasında barış, dostluk, yapıcılık ve refah olsun." ve "Bu adamı (Paşinyan) çok beğeniyorum. Umarım hayal kırıklığına uğramam." gibi yorumlar da yer aldı.