Erhan Usta dikkat çeken "BOTAŞ" paylaşımında "Bütçenin gayrisafilik ilkesi", devletin tüm gelir ve giderlerinin bütçede ayrı ayrı, tam miktarlarıyla gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Usta, BOTAŞ’ın vergi borçlarının, Hazine’den olan alacaklarıyla karşılıklı olarak silinmesi, bütçede gerçek rakamların görülmesini engellediğini söyleyerek, "Milletin menfaatini değil, kendi ceplerini düşündüler" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN MENFAATİNİ DEĞİL, KENDİ CEPLERİNİ DÜŞÜNDÜLER"

Enerji Bakanlığını suçlayan Erhan Usta'nın paylaşımı şöyle:

"BOTAŞ'ın vergi borçları, Hazine'den alacaklarına karşılık mahsuplaşma yoluyla silinecek.

Bu düzenleme nereyse her yıl Meclise geliyor. Çünkü sorunun kaynağına inilmiyor. Bütçenin gayrisafilik ilkesine aykırı olarak geçici şekilde erteleniyor.

Peki, zamanında tabiri caizse "darphane" gibi işleyen bir KİT, nasıl oldu da bu hale geldi?

Enerji Bakanlığının hatalı politikaları yüzünden!

Milletin menfaatini değil, kendi ceplerini düşündüler. Uzun vadeli sözleşmeleri yenilemediler. 300 dolarlık doğalgazı 2000 dolardan alıyoruz!

Sanayiye de vatandaşa da yüksek oranda zam yansıtılmış olsa da, bu bile maliyet artışını kapatmaya yetmiyor.

Ehil olmayan kadrolar, ülkenin geleceğini çalıyorlar!"