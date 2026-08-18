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Sürecin başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin hassasiyetleri dikkate alınarak yürütüldüğünü belirten Erdoğan, bundan sonraki aşamada da aynı yaklaşımın sürdürüleceğini ifade etti.







Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un TBMM’den 467 milletvekilinin desteğiyle geçip yürürlüğe girmesinin ardından resmi hesabından bir tebrik mesajı yayımladı.



SİYASİ BAĞ PROTOKOLÜN ÖNÜNE GEÇTİ

Ancak yayımlanan metinde devletin zirvesindeki protokol kurallarının dışına çıkılması dikkatlerden kaçmadı. Normal şartlarda ve protokol gereği ilk sırada yer alması gereken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, teşekkür listesinde Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gerisinde bırakıldı. Siyasette tecrübeli bir ismin bu sıralamayı atlamasının mümkün olmaması, Erdoğan'ın TBMM'ye ve Meclis Başkanlık makamına biçtiği rol hakkında yeni tartışmaları beraberinde getirdi.







MESAFELİ ÜSLUP



Söz konusu mesajda öne çıkan bir diğer ayrıntı ise Erdoğan'ın Numan Kurtulmuş'a yönelik kullandığı resmi ve mesafeli dil oldu. Erdoğan, TBMM Başkanı'ndan bahsederken "Meclis Başkanımız" gibi sahiplenici ve kurumsal aidiyet bildiren bir dil yerine, yalnızca "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş" ifadesini tercih etti.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET PROTOKOLÜ NASILDIR?



Türkiye'de resmi devlet protokolü listesi ("Başkent Protokolü" olarak da bilinir) yasalarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle sabittir. Bu hiyerarşide 1 numaralı isim Cumhurbaşkanı'dır. Hemen ardından, yani 2 numarada Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı gelir.



Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve diğer yüksek yargı ile kabine üyeleri sıralanır. Siyasi parti genel başkanları ise bu listede TBMM Başkanı'nın oldukça gerisinde yer alır. Dolayısıyla devletin zirvesinden yapılan resmi bir yasa tebrik mesajında, ilk teşekkür edilecek makam tartışmasız bir şekilde yasama organının başı olan TBMM Başkanı'dır.







