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TCDD 1’inci Bölge Malzeme Müdürlüğü 14 Temmuz 2023 tarihinde, “Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Yapım İşi” ihalesi düzenledi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihale, Hasan Dağcı’nın sahibi olduğu Belen İnşaat’a verildi. Şirket ile TCDD Bölge Müdürlüğü arasında 262 milyon 884 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

REZİVE BİRİM FİYATLAR OLUŞTURULDU AMA...

Denetçiler, 2023 yılında köprülü kavşak yapımı devam ederken yaptıkları incelemelerde, ihalede mevzuatta öngörülen usullere uyulmadan revize birim fiyat hesaplandığını fark etti. İhalede, birim fiyat hesabının bazı iş kalemleri için revize edildiği ve sözleşme ekindeki birim fiyatlardan düşük yeni birim fiyatlar çıkarıldığı belirtildi.

21,8 MİLYON LİRA FAZLADAN ÖDENDİ

Buna karşın şirkete, revize birim fiyatları yerine sözleşmedeki fiyatlar üzerinden ödeme yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda Dağcı’nın şirketine, KDV hariç 21 milyon 854 bin 358 TL tutarında fazla ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

TCDD'YE UYARI

Usulsüz ödeme konusunda TCDD yönetiminin, “Revize birim fiyat yapılan yapım işlerinde, revizeye giren iş kalemleri için ilan edilmiş olan resmi analiz ve rayiçler ile sözleşme eki birim fiyatların karşılaştırılarak düşük olanın esas alınması” konusunda uyarıldığı bildirildi.

HASAN DAĞCI KİMDİR?

Kamudan aldığı büyük ihalelerle tanınan iş insanı Hasan Dağcı, bir dönem İDO kantinlerinin işletmesini de üstlendi. Dağcı öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde, Özel Kalem Müdür Yardımcısı koltuğuna oturdu. Dağcı, özel kalem müdür yardımcılığı görevi yaptığını yalanladı. Siyaset ile kurduğu para odaklı ilişkiler sayesinde servete kavuştuğu ileri sürülen Dağcı, 2023 yılında yaptığı bir açıklamada, “Ben AK Parti ile zengin olmadım, öncesinde de zengindim, param vardı” açıklamasında bulundu.