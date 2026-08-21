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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, öğrencilerin üniversite seçiminde maddi imkanlar dikkat çekiyor. Bilindiği üzere açlık sınırının maaşları aştığı ortamda okul masrafları da vatandaşın belini büküyor. Bu noktada aileler burs imkanlarına yöneliyor.

DAHA FAKULTESİ HAZIR OLMADI

Erdoğan’ın ödül verdiği ve son zamanlarda İsrail’le adı ticaret iddiaları ile geçen Eren Vakfı’nın burs detayları belli oldu.

Vakıf, sıralamada ilk 15 bine girerek fakülteyi tercih eden her öğrenciye aylık 50 bin lira, 15 bin ve üzeri sıralamayla gelenlere ise aylık 30 bin lira nakdi destek sağlayacağını duyurdu.

Bitlis'teki fakültenin fiziki altyapısı ve akademik kadrosu tam anlamıyla hazır hale gelene kadar, burayı kazanan öğrencilerin ilk üç yıl boyunca eğitimlerini İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde sürdüreceği de belirtildi.

BIRAKAN YANDI: FAİZİYLE GERİ ÖDEYECEK

Ancak aylık bir maaş tutarındaki bu dev bursun oldukça katı sözleşme şartları olması dikkat çekti. Bir öğrencinin yatay geçiş yapması, okulu bırakması veya herhangi bir sebeple üniversiteden ilişiğinin kesilmesi durumunda, o güne kadar ödenen tüm para yasal faiziyle birlikte alınacak. Bunun yanı sıra öğrencinin not ortalamasının 2.00'nin altına düşmesi, bir yarıyılda beş hafta devamsızlık yapması, disiplin cezası alması ya da sigortalı bir işte çalışması bursun doğrudan kesilme olacak.

"YILIN VAKFI" ÖDÜLÜ VE İSRAİL'LE İHRACAT İDDİALARI

Eğitim alanında yaratılan bu büyük cazibe, madalyonun diğer yüzündeki tartışmaları ise yeniden alevlendirdi. Tıp öğrencilerine aylık 50 bin TL maaş gibi burs bağlayan Eren Vakfı'nın kurucusu Eren Holding, aylardır İsrail'le ticaret yapıldığı ve ihracatın sürdürüldüğü yönündeki ağır iddialarla gündemde yer alıyor.

ERDOĞAN ÖDÜL TAKTİM ETMİŞTİ

Buna karşılık Eren Vakfı, kısa bir süre önce Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 102. kuruluş yıl dönümü programında, bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Yılın Vakfı" ödülüne layık görülmüştü.

İsrail'le ihracat iddialarının yarattığı kamuoyu tepkisine rağmen Cumhurbaşkanı'ndan ödül alan bir vakfın, Anadolu'daki bir devlet üniversitesinde astronomik rakamlarla öğrenci toplaması, eğitimden siyasete pek çok farklı cephede yeni bir tartışma konusu yarattı.