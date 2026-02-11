İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yasa dışı bahis' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Burak Soylu, 21 Ocak'ta 'kara para aklama' ve 'örgüt kurma' suçlamalarıyla Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Halk TV'de yer alan habere göre Burak Soylu, tahliye edildi.

1999'DA ERDOĞAN'A MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

Burak Soylu, Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'nde kaldığı dönemde gönderdiği mektupla gündeme geldi.

1999'da Pınarhisar Cezaevi'nde bulunan Erdoğan'a mektup yazan 11 yaşındaki Burak Soylu, yıllar sonra Erdoğan ile 2019'da havalimanında buluşmuştu.

Soylu, mektubunda, "Tayyip amca ben Burak Soylu 5. sınıf öğrencisiyim, uğradığın haksızlık beni çok üzdü. Kardeşimle ben bir gün hukuk fakültesi okuyup size yardım edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan ise Burak Soylu'nun mektubuna şöyle yanıt vermişti:

"Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile…"