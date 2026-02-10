Siyaset sahnesinde sert tartışmalar yaşanırken yurttaş yakıcı başlıklara çözüm bekliyor. Kamuoyu araştırma şirketli belli periyotlarda yaptıkları çalışmalarla yurttaşın nabzını yokluyor.

GÜNDEMAR Araştırma’nın gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi Araştırması siyasi partilerin oy oranlarını gözler önüne serdi.

CHP FARKLA BİRİNCİ

Buna göre kararsızlar, fikrim yok ve protesto oyların oransal olarak dağıtılmasının ardından CHP yüzde 33,33 ile birinci parti konumunu koruyor.

AKP yüzde 28,56 ile ikinci sırada yer alırken; DEM Parti yüzde 9,38, Zafer Partisi yüzde 5,95, Anahtar Parti yüzde 5,82, MHP yüzde 5,35, İYİ Parti yüzde 4,54, Yeniden Refah Partisi yüzde 3,79, Diğer Partiler yüzde 2,15 ve TİP yüzde 1,13 oranında destek alıyor.

'YÖNETİLEBİLİRLİK VE ÇÖZÜM ÖNEMLİ OLACAK'

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Prof. Dr. Tamer Bolat, Türkiye’de siyasal rekabetin yeni bir “denge alanı”na sıkıştığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“Ocak 2026 verileri, Türkiye siyasetinde ani kopuşlar ya da sert yön değişimlerinden ziyade, yatay bir sıkışmanın devam ettiğini göstermektedir. Seçmen, ne mevcut iktidardan bütünüyle kopmuş ne de muhalefeti güçlü ve ikna edici bir alternatif olarak benimsemiştir. Bu tablo, önümüzdeki dönemde siyasal rekabetin söylem yarışından çok; güven duygusu, yönetilebilirlik algısı ve somut çözüm üretme kapasitesi üzerinden şekilleneceğine işaret etmektedir.”

MUHALİF ADAYLAR EN AZ YÜZDE 16 FARK ATIYOR

Cumhurbaşkanlığına ilişkin olası ikinci tur senaryolarında ise muhalefet adaylarının Recep Tayyip Erdoğan karşısında üstünlüğünü koruduğu anlaşılıyor. Ekrem İmamoğlu, Erdoğan karşısında 16,14 puanlık bir farkla önde yer alırken; Mansur Yavaş’ın da benzer şekilde yüzde 17,28 farkla Erdoğan’a karşı açık ara önde olduğu görülüyor.

Bu sonuçlar, yürütme makamına ilişkin tercihlerde seçmenin daha net eğilimler sergilediğini; ancak bu eğilimin henüz milletvekili seçimlerine aynı güçte yansımadığını gösteriyor.

KARARSIZ VE PROTESTO SEÇMEN BELİRLEYİCİ

Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de kararsız, fikrim yok ve protesto oyların yüksekliğini koruması oldu. Bu seçmen grubunun ideolojik bağlılıklardan ziyade; ekonomik beklentiler, adalet algısı ve yönetimde öngörülebilirlik gibi somut göstergelere duyarlı olduğu görülüyor.

Ocak 2026 verileri, seçim sonucunu belirleyecek asıl dinamiğin klasik blok dengelerinden çok, bu kitlenin hangi aktöre güven duyacağı üzerinden şekilleneceğine işaret ediyor.