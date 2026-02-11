Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı görevinden alındı. Yerlikaya'nın yerine Erzurum Varlisi Mustafa Çiftçi atandı.

İçişleri Bakanlığı'nda görev teslim töreni düzenlendi.

Yerlikaya ve Çiftçi törende açıklama yaptı.

Ali Yerlikaya, şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanımızın bize olan desteğini hep üzerimizde hissettik. Müteşekkirim. 20 Kasım 1990'da kaymakam adayı olarak başladım ve üzerinden 36 yıl geçti. O günden beri mülki idare amirliğinin çeşitliği noktalarında hizmet ettim. Her bir başlangıcın sonu olduğunun farkındayız. Değerli Valimiz de aynı aşkla yine milletimizin duasını alarak zamanı geldiğinde görevi yeni gelecek arkadaşımıza devredecek. Her başlangıcın bir sonu var.

Mustafa Çiftçi ise şöyle konuştu:

Bugüne kadar görev yapan bütün bakanlara çok teşekkür ediyorum. Sayın Bakan'ın da çok güzel hizmetleri oldu. Kaçakçılık ve organize suçlarda, bireysel suçlarda büyük mesafe kaydettik. Ben mesleğimde 29'uncu yılımı bitirdim. Kaymakam adayı olarak başladığımız mesleğimizde Allah nasip etti bugünleri de gördük. Çok şey öğrendim kendisinden.

