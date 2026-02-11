2019’da 880 bin kişi seviyesinden şu anda 5 milyon emekliyi ulaşan en düşük emekli aylığını alıyor. Prim gün sayısına dikkat edilmeden uygulanan bu iyileştirmeler ise ‘çok çalışanın cezalandırıldığı’ eleştirisi yapılıyor.
Emekli maaşlarında yeni sistem: 5 aşamalı model… SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı
SGK uzmanı İsa Karakaş, emekliler için 5 aşamalı modelden söz edildiğini yazdı. Karakaş, yeni sistemde ‘maaş odaklı’ değil, ‘Gelir ve İhtiyaç Odaklı’ bir yapı olacağını belirtti.Derleyen: Süleyman Çay
İktidar ise emeklilik sistemindeki oluşan bu durumu düzeltmek için çalışmalara başladı. 7 yıldan beri devam eden maaş tamamlama uygulamasının sona ermesi öngörülüyor.
Yeni sistemde ‘maaş odaklı’ değil, ‘Gelir ve İhtiyaç Odaklı’ bir yapı olacağı belirtiliyor. Türkiye Gazetesi köşe yazarı ve SGK uzmanı İsa Karakaş, 5 aşamalı modelden söz edildiğini yazdı. Her şeyin tek bir sistemden görüneceğinin altını çizen Karakaş, SGK (maaş sistemi) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (yardım sistemi) verilerini bir araya getireceğini söyledi.
Kömür veya gıda kolisi yardımı yerine artık karta para yüklenerek yardım olacağını söyleyen Karakaş, en düşük emekli maaşı ile o şehirdeki yaşam maliyeti arasındaki fark hesaplanacağını belirtti. Bunun yerine kira yardımı, fatura veya sosyal konut gibi yardımlar uygulanacak.
Bir süredir 20 bin TL maaş alan emeklilerin sıfır zam ile karşı karşıya kalabileceklerini söyleyen Karakaş, “Hükûmetin üzerinde durduğu kriter, hanedeki toplam gelirin kişi başına düşen payıdır” dedi.
İsa Karakaş kök aylıklarına dair köşe yazısında şu örnekleri verdi:
“Örnek Senaryo:
• Emekli Ali: Kök maaşı 11.000 TL. Kirada oturuyor, evde başka gelir yok.
• Emekli Veli: Kök maaşı 11.000 TL. Kendi evinde oturuyor, eşinin de 16.000 TL emekli maaşı var.
Sonuç: Yeni modelde Emekli Ali, "gelir eşiği" altında kaldığı için kira, yakıt ve nakit desteği alarak geliri hükûmetin öngördüğü örneğin 22.000-28.000 TL seviyesine tamamlanacak. Emekli Veli ise toplam hane geliri yüksek olduğu için sadece mevcut 20 bin TL taban maaşını 6 ayda bir yapılacak enflasyon farkının 20 bin TL’yi aşıncaya kadar geçecek süre boyunca aynen almaya devam edecek”