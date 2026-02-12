Türkiye'de siyaset davalar, operasyonlar ve yeni atamalar ile yüksek tansiyonda seyir etmeye devam ediyor.

Öte yandan dikkat çekici anlar da yaşanıyor.

ERDOĞAN İLE TOKALAŞTI, GÜNDEME OTURDU

AKP'nin dün TBMM'de gerçekleşen grup toplantısında öne çıkan bir gelişme meydana geldi. Medyascope Genel Yayın Yönetmeni gazeteci Ruşen Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına giderek tokalaştı.

Erdoğan'ın konuşması öncesi yaşanan bu olay gündeme oturdu ve birçok kişi tarafından tepki ile karşılandı.

Tepkiler üzerine Ruşen Çakır'dan açıklama geldi. Meclis'teki grup toplantılarına katılarak diğer partilerin de genel başkanları ile görüştüğünü ifade eden Çakır, "Erdoğan’ın elini sıkmam yeni bir linçe neden oldu. Bu konuda içimin rahat olduğunu herkese söyleyebilirim. Yanlış bir şey yok" dedi.