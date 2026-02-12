iPhone kullanıcılarına müjde: iOS 26.3 resmen yayınlandı

YAKINLIK EŞLEŞTİRME (SADECE AB İÇİN)

Avrupa'ya özel başka bir yenilik de "yakınlık eşleştirme" özelliği. Bu sayede kulaklıklar ve akıllı saatler gibi üçüncü taraf cihazlar, AirPods ve Apple Watch'taki bazı işlevleri kullanabiliyor.Özellik, aksesuarı iPhone veya iPad'e yaklaştırarak tek dokunuşla eşleşme imkanı tanıyor.

Özellik, aksesuarı iPhone veya iPad'e yaklaştırarak tek dokunuşla eşleşme imkanı tanıyor.