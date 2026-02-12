Yeniçağ Gazetesi
iPhone kullanıcılarına müjde: iOS 26.3 resmen yayınlandı

Apple, iPhone'lar için iOS 26.3 güncellemesini yayınladı. Güncelleme notlarına göre, iOS 26.3 iPhone'lara önemli yenilikler getiriyor.

Haberi Paylaş
Apple, iPhone'lar için iOS 26.3 güncellemesini yayınladı. Güncelleme notlarına göre, iOS 26.3 iPhone'lara önemli yenilikler getiriyor.

Şimdi ise iOS 26.3 güncellemesiyle milyonlarca iPhone kullanıcısına yeni özellikler ve iyileştirmeler sunuyor.

iOS 26.3’TE HANGİ YENİLİKLER VAR?

iOS 26.3 sürümünde birkaç dikkat çekici yenilik yer alıyor. Bunlardan bazıları şöyle:

ANDROID'E TRANSFER ARACI

MacRumors'ta yer alan habere göre, Apple, iOS 26.3 ile iPhone kullanıcılarının Android telefonlara geçişini kolaylaştırıyor.

Yeni transfer aracı sayesinde kullanıcı, iPhone'unu bir Android cihazın yanına getirerek aktarım işlemini başlatabiliyor.

İki telefon birbirine yaklaştırıldığında; kullanıcılar fotoğrafları, mesajları, notları, uygulamaları, parolaları, telefon numaralarını ve daha fazlasını seçerek taşıyabiliyor. Veri transferi, ekstra bir uygulama indirmeden doğrudan gerçekleşiyor.

HAVA DURUMU DUVAR KAĞIDI

Kilit Ekranı özelleştirme seçeneklerine yeni bir "Hava Durumu" duvar kağıdı kategorisi eklendi. Daha önce Hava Durumu ve Astronomi birlikte bir bölümde yer alıyordu; artık Hava Durumu bağımsız bir kategori haline geldi.

HASSAS KONUMU SINIRLA ÖZELLİĞİ

iOS 26.3, desteklenen operatörler için operatör konum takibini kısıtlayan bir ayar getiriyor. Bu özellik etkinleştirildiğinde, mobil ağlara iletilen konum verilerinin hassasiyeti azaltılıyor.

Operatörler, tam sokak adresi yerine yalnızca mahalle düzeyinde konum görebiliyor. Ancak bu seçenek dünya genelinde sınırlı sayıda operatörde mevcut ve yalnızca iPhone 16e ile iPhone Air modellerindeki C1 ve C1X modemlerle çalışıyor.

Uyumlu cihazlarda ayarı etkinleştirmek için Ayarlar > Hücresel > Seçenekler > Hassas Konumu Sınırla yolunu izlemek gerekiyor. Ayar değişimi sırasında iPhone'un yeniden başlatılması gerekiyor.

BİLDİRİM YÖNLENDİRME (SADECE AB İÇİN)

Yeni "Bildirim Yönlendirme" özelliği, iPhone bildirimlerinin Android akıllı saatler gibi üçüncü taraf giyilebilir cihazlara iletilmesini sağlıyor.

Apple, bu özelliği antitröst şikayetleri nedeniyle ekliyor; üçüncü taraf cihazların Apple Watch benzeri bildirim ve özellik erişimine sahip olması gerektiği belirtiliyor. Özellik şu an yalnızca Avrupa Birliği bölgesiyle sınırlı.

YAKINLIK EŞLEŞTİRME (SADECE AB İÇİN)

Avrupa'ya özel başka bir yenilik de "yakınlık eşleştirme" özelliği. Bu sayede kulaklıklar ve akıllı saatler gibi üçüncü taraf cihazlar, AirPods ve Apple Watch'taki bazı işlevleri kullanabiliyor.Özellik, aksesuarı iPhone veya iPad'e yaklaştırarak tek dokunuşla eşleşme imkanı tanıyor.

Özellik, aksesuarı iPhone veya iPad'e yaklaştırarak tek dokunuşla eşleşme imkanı tanıyor.

GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ

iOS 26.3, aktif olarak istismar edilen bir açık dahil birçok güvenlik açığını kapatıyor. Apple, tüm kullanıcıların en kısa sürede iOS 26.3, iPadOS 26.3 ve macOS Tahoe 26.3 sürümlerine güncelleme yapmasını tavsiye ediyor.

iOS 26.3 NASIL YÜKLENİR?

Güncellemeyi yüklemek için şu adımları izleyebilirsiniz:• iPhone'unuzdan Ayarlar uygulamasını açın.
• Genel bölümüne girin.
• Yazılım Güncelleme'ye dokunun.
• iOS 26.3'ü yükleyin.

iOS 26.3 GÜNCELLEMESİNİ ALAN IPHONE MODELLERİ

• iPhone 17
• iPhone 17 Pro
• iPhone 17 Pro Max
• iPhone Air

• iPhone 16e
• iPhone 16
• iPhone 16 Plus
• iPhone 16 Pro
• iPhone 16 Pro Max

• iPhone 15
• iPhone 15 Plus
• iPhone 15 Pro
• iPhone 15 Pro Max

• iPhone 14
• iPhone 14 Plus
• iPhone 14 Pro
• iPhone 14 Pro Max

• iPhone 13
• iPhone 13 mini
• iPhone 13 Pro
• iPhone 13 Pro Max
• iPhone 12
• iPhone 12 mini
• iPhone 12 Pro
• iPhone 12 Pro Max

• iPhone 11
• iPhone 11 Pro
• iPhone 11 Pro Max
• iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

Kaynak: Haber Merkezi
